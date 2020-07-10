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За контракт с российским клубом бывшего игрока НБА требуют исключить из сборной и окрестили коллаборантом

10 июля, 14:00

Елена Павлова Елена Павлова

В межсезонье грузинская звезда перешел в московский ЦСКА

Пользователь одного и крупнейших форумов Грузии намерен создать петицию с требованием исключить тяжелого форварда ЦСКА Торнике Шенгелию из состава национальной команды. Ранее мы сообщали, что переход капитана сборной Грузии в состав российского гранда вызвал неоднозначную реакцию.

"Адвокаты, пожалуйста, помогите мне создать петицию. Торнике Шенгелия должен быть исключен из сборной Грузии (запретить играть в сборной Грузии на срок не менее 5 лет). Коллаборантов в этой стране нужно наказать раз и навсегда", — написал разгневанный пользователь.

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Торнике Шенгелия

Торнике Шенгелия / Фото: Instagram

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия выступал за испанскую "Басконию" и принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета "Чикаго Буллз" и "Бруклин Нетс". Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе "Басконии", став чемпионом Испании с клубом из Бильбао.

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Переход Шенгелии в ЦСКА и подписание трехлетнего контракта с москвичами вызвал бурную реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковала даже президент страны Саломе Зурабишвили. Она заявила, что решение Торнике для нее "печально и неприемлемо", ведь Россия оккупировала часть территории Грузии. А вот Федерация баскетбола Грузии дипломатично выразила уверенность, что он будет всегда защищать честь и достоинство своей Родины и сборной.

Майкл Джоржан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter

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Грузия ЦСКА Москва баскетболист сборная Грузии Баскония Торнике Шенгелия

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