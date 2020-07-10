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Движущееся заявление "Динозавров": чемпионы эффектно приехали доигрывать сезон в Орландо

10 июля, 09:30

Елена Павлова Елена Павлова

"Торонто" показал надписи на клубных автобусах

Действующий чемпион НБА "Торонто Рэпторс" прибыл в Орландо, где 31 июля продолжится прерванный из-за пандемии сезон-2019/2020. Канадский клуб показал в Twitter фотографии автобусов, на которых команда приехала во Флориду. Ранее игрок НБА показал, в каких условиях изолировали команды перед рестартом.

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На всех средствах передвижения "Динозавров" была размещена надпись "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих важны"). Ранее "Торонто" выражал поддержку в борьбе с расизмом, тренируясь в футболках с аналогичной надписью.

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Автобусы "Торонто Рэпторс"/Фото Toronto Raptors

Автобусы "Торонто Рэпторс"/Фото Toronto Raptors

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Мы также сообщали, что с формы игроков НБА убирают фамилии. Национальная ассоциация представила список надписей, которыми баскетболисты могут заменить имена на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. Лига и профсоюз разрешили игрокам писать вместо фамилий заявление о расовой и социальной справедливости.

Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную.

Майкл Джоржан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter

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расизм НБА надпись автобусы Торонто Рэпторс

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