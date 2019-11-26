Украинец стал открытием в НБА: тренер и звезда "Детройта" в восторге от Михайлюка

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Детройт Пистонс" Дуэйн Кейси и тяжелый форвард команды Блэйк Гриффин поделились своим мнением об игре украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка в матче регулярного чемпионата НБА против "Орландо Мэджик" (103:88). Ране мы писали, что Михайлюк выдал лучший матч в сезоне и повторил личный рекорд результативности.

"Святослав проделал хорошую работу. Я считаю, что он проделал исключительную работу в защите. Конечно, когда он забивает броски, это очень важно. Блэйк Гриффин находил его на периметре и Святослав забрасывал с дальней дистанции. Сегодня Михайлюк играл с большой уверенностью, но все начинается с его защиты", – сказал Кейси.



Фото Reuters

"Михайлюк стал открытием этой игры. Он был очень хорош в нападении, но основную роль сыграло его старание в обороне на нашем конце площадки. Если он делает такие вещи, то остается на площадке подольше. Я ценю эти старания, которые были заметны еще в тренировочном лагере. Михайлюк подарил нам дополнительные владения за счет своей работы в защите", – отметил Гриффин.

Недавно мы также писали, что украинец Алексей Лэнь выдал лучший матч сезона в НБА.

Мы уже сообщали, что Ранее мы писали, что 20-летний словенец повторил феноменальное достижение самого Майкла Джордана. Лука Дончич набрал 148 очков за четыре матча в НБА.

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