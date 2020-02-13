Артем Прима доволен стартом на ЧМ по биатлону: "Были шансы, но мы ими воспользоваться не смогли"

Сборная Украины заняла пятое место в смешанной эстафетев первой гонке чемпионата мира по биатлону, хотя претендовала на бронзу, но в решающей стрельбе Дмитрий Пидручный заработал штрафной круг. Тем не менее, Артем Прима остался доволен гонкой и надеется, что в следующих гонках будет лучше результат.
Читайте также: Пидручный – о роковой ошибке в эстафете: "Все подсказывали – рискуй. Я и рискнул..."
- Артем, какие твои впечатления от первой гонки чемпионата?
- Что касается хода по дистанции – было тяжеловато. Но это и не удивительно, учитывая такую паузу во время подготовки к чемпионату. Можно сказать, получилась такая тестовая гонка. Надеюсь, в спринте будет уже получше. Но, в принципе, доволен, все время шли в группе лидеров…
- То, что на трассе боролся в группе, как-то отразилось на стрельбе?
- Да, я стойку стрельнул с двумя запасными. Но это было быстро и в такой ситуации главное – не из восьми или пяти ты стреляешь, а как ты уходишь относительно тех соперников, с кем пришел на рубеж.
- Смотрел за тем, как развивалась борьба за медаль на последнем этапе? Успел уже пообщаться с Димой?
- Нет, еще не общались. Да, были шансы, сегодня мы ими воспользоваться не смогли. Ну это биатлон – тем он и интересен.
Ранее мы писали, что украинская биатлонистка не доехала на чемпионат мира в Италию. Тренеры решили, что Юлии Журавок стоит проверить силы на Кубке IBU.
Смотрите, как украинки попадали в топ-6 на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде:
Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк