Артем Прима доволен стартом на ЧМ по биатлону: "Были шансы, но мы ими воспользоваться не смогли"

Украинец признался, что было тяжело бежать после длинной паузы на подгтовку

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины заняла пятое место в смешанной эстафетев первой гонке чемпионата мира по биатлону, хотя претендовала на бронзу, но в решающей стрельбе Дмитрий Пидручный заработал штрафной круг. Тем не менее, Артем Прима остался доволен гонкой и надеется, что в следующих гонках будет лучше результат.

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- Артем, какие твои впечатления от первой гонки чемпионата?

- Что касается хода по дистанции – было тяжеловато. Но это и не удивительно, учитывая такую паузу во время подготовки к чемпионату. Можно сказать, получилась такая тестовая гонка. Надеюсь, в спринте будет уже получше. Но, в принципе, доволен, все время шли в группе лидеров…

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- То, что на трассе боролся в группе, как-то отразилось на стрельбе?

- Да, я стойку стрельнул с двумя запасными. Но это было быстро и в такой ситуации главное – не из восьми или пяти ты стреляешь, а как ты уходишь относительно тех соперников, с кем пришел на рубеж.

- Смотрел за тем, как развивалась борьба за медаль на последнем этапе? Успел уже пообщаться с Димой?

- Нет, еще не общались. Да, были шансы, сегодня мы ими воспользоваться не смогли. Ну это биатлон – тем он и интересен.

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