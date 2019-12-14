Беги, Лена, беги! После падения на 10 место Пидгрушная едва не вытянула Украину на пьедестал

На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене капитанша "сине-желтых" остановилась в шаге от награды, выиграла - Норвегия

Женская эстафета в Хохфильцене / Фото: IBU

Сегодня на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене прошла женская эстафета, в которой сборная Украины выступила "золотым" составом, который в 2014 году выиграл Олимпийские игры в Сочи – сестры Семеренко, Джима и Пидгрушная. А впервые наша команда в таком составе, пусть и в другой расстановке, появилась на чемпионате Европы в Риднау в сезоне 2010/2011. Вот только повторить результат почти шестилетней давности "сине-желтым" не удалось – четвертое место. И то – благодаря Пидгрушной.

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Несмотря на спокойную ветровую обстановку на стрельбище в Австрии, украинки использовали восемь дополнительных патронов, а один перезаряд занимает приблизительно 10 секунд. После первой передачи от Виты Семеренко Украина шла девятой, и на втором и третьем еще и из-за не самого быстрого хода падала на десятое место.

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На последнем этапе у Украины бежала капитан Елена Пидгрушная, которая вернулась на Кубок мира после проблем со здоровьем, а накануне в спринте показала лучший ход – Пидгрушная допустила промах на стойке, но заняла 12 место. В эстафете Елена также очень прилично бежала и после заключительной стрельбы стоя ушла на дистанцию четвертой, ведя борьбу за "бронзу" с США, Швейцарией и Канадой. Но уже незадолго до финиша украинка пропустила вперед швейцарку, которая была очень быстрой и стала третьей, несмотря на круг штрафа. Тем не менее впечатление от этапа Пидгрушной осталось самым светлым – она едва не затянула на пьедестал команду, которую до этого топили на предыдущих этапах.

В прошлом году в Хохфильцене в женской эстафете у нас было восьмое место, так что это четвертое место, безусловно, большой шаг вперед. А победу одержала Норвегия, которая уходила после восьмой стрельбы второй, уступая 15 секунд России, но Ройсланд съела Юрлову всего за один километр.

Хохфильцен. Кубок мира

Суббота, 14 декабря

Эстафета. Женщины

1. Норвегия (1+7) 1:10:04,7

2. Россия (0+5) +8,2

3. Швейцария (1+9) +1:04,1

4. Украина (0+8) +1:09,2

(Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная)

5. Канада (0+7) +1:09,3

6. Чехия (1+12) +1:16,1

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