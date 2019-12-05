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Биатлонист Пидручный рассказал о своей лучшей индивидуальной гонке в карьере

5 декабря, 12:01

Украинец занял 20-е место, совершив на четырех огневых рубежах три промаха

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

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В среду и четверг на первом этапе Кубка мира по биатлону в Швеции проходят индивидуальные гонки. Вчера дистанцию 20 км преодолели мужчины, сегодня 15 км побегут женщины. Узнайте, где смотреть женскую индивидуалку в Эстерсунде.

В мужской вчерашней гонке, как мы писали, победил француз Мартен Фуркад. А вот украинец Дмитрий Пидручный хоть и занял 20-е место, показал свой лучший результат в "индивидуалках". При этом остался не до конца собой доволен:

"Не все удалось так, как хотелось, можно было лучше. К сожалению, первый огневой рубеж запорол – два промаха... Потом сделал поправку и отработал второй и третий рубеж четко. На последнем огневом немного поспешил c пятым выстрелом, как я видел – под габарит стрельнул. Для меня индивидуальная гонка – сложная дисциплина, трудно по ней рассчитать силы. Все-таки 20 км – боишься рано начать, чтобы потом сил хватило на последнем круге. Так и получилось, что первый круг я медленно начал, хотя думал, что хорошо иду. Со второго круга начал разбегаться и уже на последних кругах вроде бежал по времени с лидерами. Не хватило опыта, чтобы правильно "включиться" с первого круга".

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А вот тренер команды Юрай Санитра похвалил Пидручного: "Дима пробежал одну из лучших своих индивидуальных гонок. Даже несмотря на нелюбовь к этой дисциплине, он смог показать, что способен бороться и здесь за высокие результаты".

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биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный Юрай Санитра Эстерсунд

Источник: biathlon.com.ua

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