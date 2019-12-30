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Большие эксперименты января: кто вернется в сборную Украины после пива в Германии

30 декабря, 11:07

Кубок мира в Оберхофе станет проверкой для Анастасии Меркушиной, а Елена Пидгрушная пропустит спринт

Юлия Джима и Елена Пидгрушная выступят в Анси

Юлия Джима и Елена Пидгрушная выступят в Анси / Фото: biathlon.com.ua

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Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников рассказал, как наши девушки будут готовиться к стартам после Нового года, а также поделился планами по ротации на будущих этапах Кубка мира. Ранее мы писали, что Пидручный и Меркушина привезли Украине второе место в Рождественской гонке.

"Юлия Джима и Дарья Блашко сразу из французского Аннси перебрались в Хохфильцен, – говорит Лесников. – С ними работает Владимир Махлай. Вчера к девочкам отправились сестры Семеренко и Елена Пидгрушная. Настя Меркушина с Екатериной Бех ездили на Рождественскую гонку. Первая еще вернется на сборы, а у последней – другой график, и она полетит домой. Основная женская команда будет тренироваться в Австрии на снегу. Биатлонистки из Кубка IBU пробудут дома до 4 января, а затем отправятся в Словаки".

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Валерий Лесников/Фото – Biathlon News

Валерий Лесников/Фото – Biathlon News

Прокомментировал Валерий Лесников и возможные изменения в составе сборной на четвертом этапе Кубка мира, который начнется 9 января, а затем и на пятом. Ранее сообщалось, что Сестры Семеренко и Джима пропустят январские этапы Кубка мира по биатлону.

"Планируем, что в Оберхофе в основной состав вернется Анастасия Меркушина, и мы будем иметь одну запасную биатлонистку. Если не будет никаких проблем со здоровьем и физической формой у девушек, то Пидгрушная пропустит спринт, потому что в масс-старт проходит по рейтингу.

В Поклюке планируем привлекать биатлонисток из Кубка IBU. Сейчас особенно присматриваемся к Юлии Журавок, Ольге Абрамовой и Надежде Белкиной. Двое из них точно примут участие в соревнованиях вместо сестер Семеренко, которые пропустят этот этап. Мы хотим сделать правильный отбор и сформировать команду на чемпионат мира. Кто-то из биатлонисток добавляет по ходу сезона, другие могут терять кондиции".

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Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная биатлонистка сборная Украины по биатлону Ольга Абрамова Анастасия Меркушина Юлия Журавок

Источник: UA:Біатлон

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