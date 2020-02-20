Босс украинского биатлона встал на защиту допинг-грешника из России

Владимир Брынзак выступил в роли "адвоката" для скандального чемпиона мира Александра Логинова

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак встал на защиту допинг-"грешника" из России Александра Логинова, который на проходящем в эти дни в Италии чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку. Ранее швед Самуэльссон заявил, что ни за что не поздравит Логинова с победой.

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"То, что Самуэльссон не показывает результат, его дергает. Это должен решать комитет по этике, – заявил российским медиа Владимир Брынзак, комментируя высказывание Самуэльссона относительно Логинова. – Получается, одного можно дисквалифицировать, а другого нет. Но есть же правила"

Напомним, как только россиянин Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринте, стало ясно, что его победа может послужить началом нового скандала. Ведь с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го он отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу соперники встретили его очень холодно. Кто-то даже отказывался жать россиянину руку на церемонии награждения.

Александр Логинов / Фото: Reuters В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

И едва завершился спринт на чемпионате мира в Антхольце, как олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастянн Самуэльссон жестко прокомментировал победу Александра Логинова.

"Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали", – возмущается Самуэльссон Реклама

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