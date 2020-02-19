Чемпион мира по биатлону жестко обманул фаната, бросив ему 500 евро: вскрылась вся правда

По словам норвежца Йоханнеса Бе, он загодя потратил деньги по сертификату, который позже подарил болельщику

Йоханнес Бе / Фото: Reuters

Норвежский биатлонист Йоханнес Тиннес Бе прокомментировал информацию Stuttgarter Zeitung о том, что он якобы подарил болельщику 500 евро. История оказалась более чем занимательной. Кстати, сегодня на чемпионате мира по биатлону разыгрывается очередной комплект медалей. Биатлон онлайн индивидуальная гонка у мужчин 19 февраля-смотрите трансляцию на нашем сайте.

Ранее журналисты сообщили, что олимпийский чемпион-2018 в индивидуальной гонке Йоханнес Тиннес Бе после победы в смешанной эстафете на чемпионате мира-2020 в Антхольце бросил зрителям подаренный ему рюкзак. Болельщик, схвативший рюкзак, обнаружил внутри подарочный сертификат на 500 евро. Однако оказалось, что воспользоваться ими фанат уже не мог.

Йоханнес Бе / Фото: AFP

"Нам подарили два рюкзака. В одном была подарочная карта на 500 евро, – подтвердил в комментарии Dagbladet 8-кратный чемпион мира Йоханнес Тиннес Бе. – Но все дело в том, что я уже заказал одежду на эти деньги. Тот рюкзак, который нам дали на церемонии награждения, я даже не открывал. Он был плоским, я и не думал, что внутри что-то есть. Если судить по статье, то я кажусь очень щедрым. Но на самом деле я уже успел потратить эти деньги". В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

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Ранее мысообщали, что из программы биатлона на Олимпиаде убирают гонку, подарившую Украине историческую медаль. Не самую интересную для болельщиков "индивидуалку" на Играх намерены заменить сингл-микстом.

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