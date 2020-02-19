Онлайн чемпионата мира по биатлону: индивидуальная гонка у мужчин

В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Италии разыгрывают медали в индивидуальной гонке у мужчин. Начало – в 15:15 по киевскому времени. Накануне женскую индивидуалку выиграла итальянка Доротея Вирер, а лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 11-е место.
ОНЛАЙН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКИ У МУЖЧИН
Индивидуальная гонка. Мужчины. 15:15
Стартовые номера украинцев
- 8. Сергей Семенов
- 17. Артем Прима
- 65. Руслан Ткаленко
- 90. Антон Дудченко
Итак, тренерский штаб сборной Украины на старт в индивидуальной гонке выставил четверку: Сергей Семенов (№ 8), Артем Прима (№ 17), Руслан Ткаленко (№ 65) и Антон Дудченко (№ 90). Всего в протоколе значатся 105 спортсменов. Это самая длинная дистанция в личных соревнованиях у мужчин – 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. На каждый промах добавляется минута штрафа.
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Надежды Украины, пока не имеющей медалей на этом мировом первенстве, сегодня связаны с Артемом Примой и Сергеем Семеновым. Напомним, в 2015 году Семенов завоевывал Малый хрустальный глобус – за победу в зачете индивидуальных гонок на этапах Кубка мира.
Котировки на победителя индивидуальной гонки 19 февраля
- Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.75
- Мартен Фуркад (Франция) 3.25
- Кантен Фийон Майе (Франция) 6.50
- Александр Логинов (Россия) 8.00
- Тарьей Бе (Норвегия) 21.00
- Эмильен Жаклин (Франция) 21.00
- Арнд Пайффер (Германия) 26.00
- Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 31.00
- Симон Дестье (Франция) 35.00
- Бенедикт Доль (Германия) 41.00
- ...Артем Прима (Украина) 151.0
- ... Сергей Семенов (Украина) 201.0
Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускает индивидуалку из-за болей в спине.Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.
"Со второго круга начала сильно болеть спина, – сказал после 30-го места в воскресном пасьюте Дмитрий Пидручный. – Трудно, честно, было. На стрельбе стоя просто не мог нормально встать, стрелять, в том положении, в котором нужно. Я ловил просто каждую мишень, потому что не было четкой работы, я не мог поставить свою винтовку, свое тело в то положение, в которое надо. Накануне то же самое было в спринте на последнем круге – спина ужасно болела. А в этот раз – уже начиная со второго круга я просто терпел по трассе. Не мог бороться ни с кем – меня обгоняют, а я ничего сделать не могу. Знаете, со спиной были проблемы в начале сезона – мы залечили и забыли о ней. В Поклюке снова она проявилась. А теперь и здесь – это следствие высокогорья, не хватает кислорода. Организм закисляется, а спина, как слабое место, первая принимает удар на себя"
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Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону именно Дмитрий Пидручный принес Украине "золото", сумев в гонке преследования опередить норвежца Йоханнеса Тинеса Бе.
На нынешнем чемпионате мира в Италии Дмитрий Пидручный претендовал на медаль в спринте, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.
Смотрите видео с падением Пидручного в спринте
Напомним, что перед стартом зимнего сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону.Показав безупречную стрельбу в Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии. Чистая стрельба может подарить шанс на успех Украине и сегодня.
Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону
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