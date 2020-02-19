Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Онлайн чемпионата мира по биатлону: индивидуальная гонка у мужчин

19 февраля, 07:02

20 километров с четырьмя огневыми рубежами - смотрите мультимедийную трансляцию из Италии

Артем Прима

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Италии разыгрывают медали в индивидуальной гонке у мужчин. Начало – в 15:15 по киевскому времени. Накануне женскую индивидуалку выиграла итальянка Доротея Вирер, а лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 11-е место.

ОНЛАЙН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКИ У МУЖЧИН

Индивидуальная гонка. Мужчины. 15:15
Стартовые номера украинцев

  • 8. Сергей Семенов
  • 17. Артем Прима
  • 65. Руслан Ткаленко
  • 90. Антон Дудченко

Сергей Семенов

Сергей Семенов / Фото: biathlon.com.ua

Артем Прима

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Руслан Ткаленко / Фото: Getty Images

Антон Дудченко

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

Итак, тренерский штаб сборной Украины на старт в индивидуальной гонке выставил четверку: Сергей Семенов (№ 8), Артем Прима (№ 17), Руслан Ткаленко (№ 65) и Антон Дудченко (№ 90). Всего в протоколе значатся 105 спортсменов. Это самая длинная дистанция в личных соревнованиях у мужчин – 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. На каждый промах добавляется минута штрафа.

Читайте также: Элитную гонку с массовым стартом от Украины побежит только Елена Пидгрушная

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Надежды Украины, пока не имеющей медалей на этом мировом первенстве, сегодня связаны с Артемом Примой и Сергеем Семеновым. Напомним, в 2015 году Семенов завоевывал Малый хрустальный глобус – за победу в зачете индивидуальных гонок на этапах Кубка мира.

Котировки на победителя индивидуальной гонки 19 февраля

  • Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.75
  • Мартен Фуркад (Франция) 3.25
  • Кантен Фийон Майе (Франция) 6.50
  • Александр Логинов (Россия) 8.00
  • Тарьей Бе (Норвегия) 21.00
  • Эмильен Жаклин (Франция) 21.00
  • Арнд Пайффер (Германия) 26.00
  • Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 31.00
  • Симон Дестье (Франция) 35.00
  • Бенедикт Доль (Германия) 41.00
  • ...Артем Прима (Украина) 151.0
  • ... Сергей Семенов (Украина) 201.0

Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускает индивидуалку из-за болей в спине.Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

"Со второго круга начала сильно болеть спина, – сказал после 30-го места в воскресном пасьюте Дмитрий Пидручный. – Трудно, честно, было. На стрельбе стоя просто не мог нормально встать, стрелять, в том положении, в котором нужно. Я ловил просто каждую мишень, потому что не было четкой работы, я не мог поставить свою винтовку, свое тело в то положение, в которое надо. Накануне то же самое было в спринте на последнем круге – спина ужасно болела. А в этот раз – уже начиная со второго круга я просто терпел по трассе. Не мог бороться ни с кем – меня обгоняют, а я ничего сделать не могу. Знаете, со спиной были проблемы в начале сезона – мы залечили и забыли о ней. В Поклюке снова она проявилась. А теперь и здесь – это следствие высокогорья, не хватает кислорода. Организм закисляется, а спина, как слабое место, первая принимает удар на себя"

Читайте также: "Не ругайте нас сильно": разбитая результатом Валя Семеренко – об индивидуальной гонке ЧМ

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону именно Дмитрий Пидручный принес Украине "золото", сумев в гонке преследования опередить норвежца Йоханнеса Тинеса Бе.

На нынешнем чемпионате мира в Италии Дмитрий Пидручный претендовал на медаль в спринте, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Напомним, что перед стартом зимнего сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону.Показав безупречную стрельбу в Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии. Чистая стрельба может подарить шанс на успех Украине и сегодня.

Реклама

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследования
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследованияБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...