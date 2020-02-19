Онлайн чемпионата мира по биатлону: индивидуальная гонка у мужчин

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Италии разыгрывают медали в индивидуальной гонке у мужчин. Начало – в 15:15 по киевскому времени. Накануне женскую индивидуалку выиграла итальянка Доротея Вирер, а лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 11-е место.

ОНЛАЙН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКИ У МУЖЧИН

Индивидуальная гонка. Мужчины. 15:15

Стартовые номера украинцев

8. Сергей Семенов

17. Артем Прима

65. Руслан Ткаленко

90. Антон Дудченко

Сергей Семенов / Фото: biathlon.com.ua

Артем Прима

Руслан Ткаленко / Фото: Getty Images

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

Итак, тренерский штаб сборной Украины на старт в индивидуальной гонке выставил четверку: Сергей Семенов (№ 8), Артем Прима (№ 17), Руслан Ткаленко (№ 65) и Антон Дудченко (№ 90). Всего в протоколе значатся 105 спортсменов. Это самая длинная дистанция в личных соревнованиях у мужчин – 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. На каждый промах добавляется минута штрафа.

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Надежды Украины, пока не имеющей медалей на этом мировом первенстве, сегодня связаны с Артемом Примой и Сергеем Семеновым. Напомним, в 2015 году Семенов завоевывал Малый хрустальный глобус – за победу в зачете индивидуальных гонок на этапах Кубка мира.

Котировки на победителя индивидуальной гонки 19 февраля

Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.75

Мартен Фуркад (Франция) 3.25

Кантен Фийон Майе (Франция) 6.50

Александр Логинов (Россия) 8.00

Тарьей Бе (Норвегия) 21.00

Эмильен Жаклин (Франция) 21.00

Арнд Пайффер (Германия) 26.00

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 31.00

Симон Дестье (Франция) 35.00

Бенедикт Доль (Германия) 41.00

...Артем Прима (Украина) 151.0

... Сергей Семенов (Украина) 201.0

Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускает индивидуалку из-за болей в спине.Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

"Со второго круга начала сильно болеть спина, – сказал после 30-го места в воскресном пасьюте Дмитрий Пидручный. – Трудно, честно, было. На стрельбе стоя просто не мог нормально встать, стрелять, в том положении, в котором нужно. Я ловил просто каждую мишень, потому что не было четкой работы, я не мог поставить свою винтовку, свое тело в то положение, в которое надо. Накануне то же самое было в спринте на последнем круге – спина ужасно болела. А в этот раз – уже начиная со второго круга я просто терпел по трассе. Не мог бороться ни с кем – меня обгоняют, а я ничего сделать не могу. Знаете, со спиной были проблемы в начале сезона – мы залечили и забыли о ней. В Поклюке снова она проявилась. А теперь и здесь – это следствие высокогорья, не хватает кислорода. Организм закисляется, а спина, как слабое место, первая принимает удар на себя"

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Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону именно Дмитрий Пидручный принес Украине "золото", сумев в гонке преследования опередить норвежца Йоханнеса Тинеса Бе.

На нынешнем чемпионате мира в Италии Дмитрий Пидручный претендовал на медаль в спринте, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Напомним, что перед стартом зимнего сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону.Показав безупречную стрельбу в Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии. Чистая стрельба может подарить шанс на успех Украине и сегодня.

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