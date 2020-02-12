Чемпионка мира по биатлону – в слезах: сломалась винтовка за сутки до чемпионата мира!

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн не находит себе места: ее успех на мировом первенстве в Италии - под угрозой

Марте Олсбю-Ройселанн

У четырехкратной чемпионки мира норвежской биатлонистки Марте Олсбю-Ройселанн за день до старта чемпионата мира в Италии сломалась винтовка. Об этом сообщает NRK. Девушка сообщила своей команде, что орудие работает неправильно. По ее словам, стрельба занимает полторы минуты – при среднем показателе в 50 секунд.

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Тренеры по просьбе Марте Олсбю-Ройселанн проверили винтовку, но не нашли никаких поломок. Пока проводился анализ, Марта стояла в стороне и плакала. "Это безнадежно. Я даже не знаю, что говорить. Сейчас винтовка просто не работает. Я расстроена, очень, – призналась Олсбю-Ройселанн. – Надеюсь, они смогут все починить до завтра. Хорошо, что это придется делать не мне".

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Напомним, чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартует 13 февраля. Ранее тренер мужской сборной нашей страны рассказал, кто в четверг от Украины выступит в смешанной эстафете.

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