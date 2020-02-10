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Поработал "ездовой собакой": как Мартен Фуркад тренирует своих партнеров перед чемпионатом мира

10 февраля, 10:44

Пятикратный олимпийский чемпион помогает Фийону Майе набрать форму

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

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Сборная Франции, безусловно, один из главных фаворитов чемпионата мира по биатлону, который стартует уже 13 февраля в Италии. Особенно ярко проводят этот сезон мужчины, которые даже последнюю эстафету Кубка мира у Норвегии выиграли. Но нужно не растерять эту отличную форму к главному старту сезона, и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад тренирует партнеров, как может.

Кинтен Фийон Майе

Кинтен Фийон Майе

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Так, Кинтену Фийону Майе, который уже ни раз поднимался в этом сезоне на пьедестал Кубка мира и занимает второе место в общем зачете вслед за Фуркадом, пришлось поработать "ездовой собакой" и потягать за собой санки, груженые Мартеном.

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"Делаю все, что могу, чтобы Фийону Майе набрал форму к чемпионату мир", – пошутил Фуркад.

Отметим, что у Кинтена уже пять медалей чемпионата мира, а две личные бронзы – в спринте и преследовании – он завоевал как раз на последнем первенстве в 2019 году в Эстерсунде. А вот Фуркад на удвиление вернулся с последнего мира без наград и в Антхольце настроен весьма решительно.

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