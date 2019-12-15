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Догнать Экхоф – это утопия: норвежка сенсационно стреляла на ноль, а Семеренко и Пидгрушная в ТОП-15

15 декабря, 13:42

Елена промахивалась на стрельбе лежа, а Валентину подвела стойка

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Женскую часть второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене закрывала гонка преследования. Накануне свой пасьют пробежали мужчины, и очередную победу праздновал норвежец Йоханнес Бе. А украинец Дмитрий Пидручный финишировал на 16 месте.

Девушки бежали при нуле градусов под ярком солнцем, которое слегка подтапливало снег, что могло стать проблемой при подготовке лыж. Фаворитка и победительница спринта итальянка Доротея Вирер уже на первой лежке не закрыла две мишени, что практически лишило ее возможности побороться за победу. Возлагали мы надежды и на украинок – Валя Семеренко начинала девятой, а Елена Пидгрушная – 12-й. Но наш капитан, несмотря на неплохую скорость, махнула по разу в "молоко" на первой и второй стрельбе и откатилась назад, хотя на стойке Елена собралась и финишировала в топ-15.

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Валя Семеренко после второго огневого рубежа уходила шестой и долгое время держалась в первой восьмерке, однако сделала по одному промаху на стрельбе стоя и в итоговом протоколе оказалась только 14-й. А выиграла норвежка Тирил Экхофф, которая удивила всех, когда прошла все четыре огневых рубежа без ошибки. А ведь у реактивной Тирил на стойка в этом сезоне был очень низки процент – 63! Интересно, что из четырех личных гонок на этапе в Австрии, три выиграли норвежцы – два "золота" у Йоханеса Бе и одно у Экхоф.

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Воскресенье. 15 декабря
Хохфильцен. Кубок мира
Преследование. Женщины
1. Тирил Экхофф (0+0+0+0) 29.14,6
2. Ханна Эберг (0+1+1+0) +25,8
3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +39,7
... 14. Валя Семеренко (0+0+1+1) +1.45,3
15. Елена Пидгрушная (1+1+0+0) +1.45,5
35. Вита Семеренко (0+0+1+1) +3.00,5
DNS Юлия Джима

Напомним, что накануне в женской эстафете украинки показали четвертый результат, едва не взобравшись на пьедестал.

Смотрите также, как мужская сборная Украины финишировала шестой в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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преследование Валя Семеренко Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону Тирил Экхоф

Источник: Сегодня|Спорт

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