Норвежец Йоханнес Бё выиграл и гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный вылетел из десятки

На медаль в Хохфильцене украинцы пока не настреляли

Нынешний лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Тингнес Бё не знает себе равных на этапе Кубка мира по биатлону, проходящему в австрийском Хохфильцене. Вчера Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку, а сегодня повторил свое достижение и в преследовании на 12,5 км.

Хорошая погода при практически полном отсутствии ветра позволила биатлонистам продемонстрировать свои возможности. Трое призеров отстрелялись без промахов на четырех огневых рубежах. Бе отстоял добытое в спринте первое место, выиграл у "серебряного" россиянина Александр Логинова 34 секунды. Бронзовая награда досталась французу Эмильену Жаклену, сумевшему взлететь на третье место с 18-го!

К слову, в женской эстафете украинки показали четвертый результат, едва не взобравшись на пьедестал.

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Из троих наших мужчин в гонке преследования наилучшим ожидаемо оказался Дмитрий Пидручный. Правда, после девятой позиции в спринте сегодня он финишировал 16-м, сделав три промаха. Молодой Антон Дудченко опустился с 28-го места на 32-е, хотя промазал всего раз. А Артем Прима, который в спринте был 60-м, в "персьюте" расположился чуть выше – на 61-й строчке протокола при четырех промахах.

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