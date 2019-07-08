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Доротея Вирер после капельницы едва не победила в веломарафоне

8 июля, 19:58

Лучшая биатлонистка мира преодолела 55 километров со вторым результатом

Вирер на дистанции велогонки
Вирер на дистанции велогонки. Фото: Instagram

Знаменитая итальянская биатлонистка Доротея Вирер приняла участие в веломарафоне Maratona dles Dolomites. Вирер стала второй в своей категории на дистанции 55 км, уступив только подруге по биатлонной сборной Алексии Рунггальдир. Все преследовательницы финишировали спустя восемь минут.

В начале июля Вирер попала в больницу из-за проблем с кишечником и даже находилась под капельницей. Однако быстро восстановилась для столь изнурительного соревнования.

По его итогам прошлого сезона общий зачет Кубка мира выиграла Доротея Вирер. Она стала первой представительницей Италии, которой удалось завоевать большой Хрустальный глобус в биатлоне.

Вирер, которую называют одной из главных красавиц биатлона, завоевала бронзовые медали в смешанных эстафетах на Олимпиадах в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Доротея Вирер вошла в ТОП-10 самых красивых спортсменок мира по версии итальянцев. Итальянская газета La Gazzetta dello Sport опубликовала список, в рейтинг вошли четыре итальянки – Федерика Пеллегрини, Доротея Вирер, Каролина Костнер и Камила Джорджи.

Напомним, что в этом году украинец Дмитрий Пидручный завоевал "золото" чемпионата мира:


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Тег биатлон, биатлонистка, Доротея Вирер

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Championat.ru

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