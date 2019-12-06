"Джима не готова к сезону. Многое еще болит": личный тренер Юлии Велепец – о "серебре" Кубка мира

Побежит ли Юля эстафету, будет зависеть уже от тренерского щтаба

Юлия Джима / Фото: Reuters

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Личный тренер Юлии Джимы словенец Урош Велепец прокомментировал второе место украинской биатлонистки в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. По его словам, Юлия выбрала правильную тактику для гонки и побежит эстафету, если позовут.

"Юля сделала все по плану. Четыре круга отстреляли на "ноль", а на последнем – добавила ходом сколько можно, – рассказал словенский специалист. – Можно, конечно, бежать и быстрее, но потом промахиваться. Плюс, стреляла Юля очень быстро. Правильно все сделал, молодец. Было непросто на стрельбе – из-за ветра нужно было постоянно смотреть на флажки, корректировать. Но она собралась. Понимаем, что она еще не в оптимальном состоянии, не готова к сезону, как надо. Многое еще болит. На спусках, на мой взгляд, она много притормаживала".

Юлия Джима, Жюстин Бреза и Жюли Симон / Фото: Reuters

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По поводу участия своей подопечной в воскресной женской эстафете Велепец заметил:

"Ну, это не моя компетенция, это вопрос к тренеру команды. Пригласят – будет бежать".

Напомним, что Юлия Джима на тренировке в Эстерсунде столкнулась лоб в лоб с другой спортсменкой, но восстановилась после повреждения и выиграла "серебро" в первой же своей гонке на Кубке мира – в индивидуалке. Джима разбавила французский подиум, втиснувшись между Жюстин Бреза и Жюли Симон.

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