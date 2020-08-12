"Есть другие методы": главная звезда белорусского спорта высказалась по поводу протестов

4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева просит своих земляков "не впадать в крайности"

Самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр Дарья Домрачева высказалась по поводу событий, происходящих в Беларуси. Там продолжаются акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

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Дарья Домрачева / Фото: Getty Images

"Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми", – написала у себя в Instagram 4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева

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По данным МВД Беларуси, в ходе протестов в ночь на 12 августа милиция задержала 1000 человек, а за медицинской помощью обратился 51 гражданин. Травмы различной степени тяжести получили 14 сотрудников милиции и военнослужащих. Власти утверждают, что задержали "координаторов" протестов и "спонсора" активистов.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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