В Минске задержали "координаторов" протестов и "спонсора" активистов

Силовики утверждают, что один из мужчин даже сломал нос милиционеру

В Беларуси закончилась третья ночь протестов и люди до сих пор отходят от происходящего. А тем временем силовики утверждают, что задержали "координаторов" протестов и человека, который якобы проплачивал активистов.

Реклама

Об этом сообщает "БЕЛТА".

Отмечается, что задержаны люди, которые якобы причастны к организации беспорядков в Минске. Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь" и оттуда координировал акции. Он якобы управлял действиями трех подчиненных, а они в свою очередь руководили сотнями людей.

Тем временем в МВД сообщили, что задержали мужчину с крупной суммой денег, которые предназначались протестующим.

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тыс. долл., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков. Задержанный ранее был судим по ч.3 ст.328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности. Ведутся следственные действия", – заявили силовики.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Беларуси задержали "провокаторов" из России. Они говорят, что прибыли в Минск якобы с целью отдыха, при этом у одного из них 12 судимостей.

Тем временем белорусские силовики разошлись не на шутку: они оттесняют демонстрантов из центра к окраинам города. Доходит до того, что стреляют в простых прохожих, задерживают граждан, которые передвигаются по одиночке.

Видео: Nexta/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама