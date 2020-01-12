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Где смотреть элитные масс-старты Кубка мира по биатлону

12 января, 09:52

От Украины смогла пробиться только одна девушка и двое мужчин

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

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12 января в немецком Оберхофе пройдут масс-старты, которые закроют четвертый этап Кубка мира по биатлону и первый в 2020 году. Женская гонка начнется в 13:45 по киевскому времени. Старт мужской запланирован на 15:30. В Украине гонки в прямом эфире покажет телеканал UA:Перший, Евроспорт, а также UA:Біатлон. Хочется надеяться, что сегодня погода не будет испытывать спортсменов, так как в первый день этапа женщины провели спринт в условиях сильного тумана.

У девушек в масс-старт отобралась только одна представительница Украины – Елена Пидгрушная, которая занимает 18-е место в общем зачете Кубка мира. А вот в мужской гонке от "сине-желтых" выступят уже двое украинца – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Пидручный, который недавно во второй раз стал отцом, пропускал дождливый спринт в Оберхофе и опустился на 21-е место в Кубке мира, но запаса для масс-старта ему все-равно хватило.

Артем Прима

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Накануне в эстафете женская команда Украины стала шестой, а Пидгрушная как обычно бежала заключительный этап и не использовала ни одного запасного патрона!

"Сегодня бежалось уже гораздо лучше, потому что спринт получился чрезвычайно сложным. Мы долго думали, но так и не обнаружили какой-то адекватной причины, будем еще анализировать, – сказала Пидгрушная. – А сегодня можно было и бежать, и бороться, и терпеть. По ощущениям было гораздо лучше. И в стрельбе уверенно – у меня был очень сильный порыв на лежке: я и поправку делала, и на вынос стреляла... И когда попала все пять – обрадовалась, что сделала все правильно. Какой настрой на масс-старт? Боевой!"

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

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Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Артем Прима Дмитрий Пидручный масс-старт сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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