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Где смотреть мужскую гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

16 февраля, 15:30

Список трансляций пасьюта, в котором за медаль намерен побороться украинец Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, ставший чемпионом мира-2019 по биатлону в гонке преследования, сегодня попытается повторить тот грандиозный успех в этой же дисциплине на мировом первенстве-2020 в Италии. Старт мужского биатлонного пасьюта – в 16:15 по киевскому времени. Биатлон онлайн мужская гонка преследования 16 февраля

Кто покажет мужской пасьют 16 февраля. На украинском телевидении чемпионат мира по биатлону транслирует UA: Перший. Прямая трансляция мужской гонки преследования на канале начнется сегодня в 16:15. Также в кабельных сетях и интернете можно смотреть гонку на телеканалах "Евроспорт 1", "Беларусь 5" и других ресурсах.

Кому прочат победу в мужском пасьюте 16 февраля. Главными претендентами на победу в мужском пасьюте аналитики букмекерских контор называют французов Кантена Фийона-Майе (на его триумф установлен коэффициент 2.70) и Мартена Фуркада (4.75), норвежских братьев Йоханнеса Тиннеса и Тарьея Бе (2.95 и 8.50), а также россиянина Александра Логинова (5.00). Украинец Дмитрий Пидручный (61.00), согласно котировкам, является девятым фаворитом гонки.

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Украинцы, стартующие в пасьюте 16 февраля (16:15)

  • 10. Дмитрий Пидручный +0:56
  • 25. Артем Прима +1:26
  • 42. Сергей Семенов +2:00
  • 60. Антон Дудченко +2:40

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Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел по дистанции, претендуя на медали, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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Источник: Сегодня|Спорт

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