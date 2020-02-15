"Не понял, почему упал": капитан сборной Украины – о проигранной медали чемпионата мира

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный стал десятым в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Наш прошлогодний чемпион мира в гонке преследования хорошо шел по дистанции, претендуя на награды, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще и упал возле коврика, теряя драгоценные минуты.

Читайте также: Скандал на чемпионате мира: "Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Россия не должна тут быть"

"Видите, сделал сегодня не все, что мог, – несколько разочарованно сказал после финиша Пидручный. – Последний выстрел на стойке, безусловно, надо было попадать. Немножечко, на долю секунды поспешил, не знаю почему, то отключился и, может, уже побежал на трассу. Жаль, что так получилось. Относительно падения – все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал – или зацепился за что-то, или палку между ног вставил. Посмотрю видеоповтор и пойму. Я был настолько сосредоточен и думал, как скорее нужно одевать палки и бежать с огневого рубежа, а тут раз – и лежу на снегу".

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

"То, что я шел третьим после первого огневого рубежа, не повлияло на мою стрельбу. Это такой, больше мой промах был. Многие соперников на первом огневом ошибалось, и я довольно сильно первый круг прошел, возможно, поэтому и трудно было на последнем круге – не удалось дотерпеть те секундочки до финиша. В Антхольце высота сказывается. Возможно, надо было первый круг с большим запасом пройти, хотя, вроде и пытался держать запас".

Смотрите также расписание и результаты чемпионата мира по биатлону

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Поддержать Дмитрия на чемпионате мира приехала его семья.

"Конечно, то, что родные приехали – добавляет мотивации, является дополнительной поддержкой – по трассе было слышно как они кричали вместе с другими болельщиками. Иностранные болельщики также уже узнают нас и с акцентом подкрикивают: "Дмитрий! Дмитрий!" – это радует!"

Смотрите, как проходили поиски отца биатлонистов в Канаде

Реклама

В Канаде пропал отец французских биатлонистов Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама