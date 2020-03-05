Где смотреть сегодня женский спринт с украинскими чемпионками Олимпиады на этапе Кубка мира в Чехии

Гонка в городе Нове Место на Мораве начнется в четверг в 18:35

Сегодня вечером пройдет первая гонка этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место. Как мы сообщали, Украина назвала состав на женский спринт Кубка мира в Чехии. В нашей команде на дистанцию в 7,5 км выйдут самые лучшие кадры: Анастасия Меркушина и четыре олимпийские чемпионки Сочи-2014 – Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Всего же на трассу уйдут 99 спортсменок.

Стартуют соревнования в четверг в несколько необычное время – в 18:35 по Киеву. На украинском телевидении сегодняшний спринт покажет, как обычно, телеканал UA:Перший. Начало прямой трансляции запланировано на 18:25, окончание – на 20:00. К слову, напомним, этап Кубка мира в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса. Так что телетрансляция выручит всех поклонников самого важного зимнего вида спорта для Украины.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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