Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о надеждах на исторический Кубок мира в Чехии

Сегодня вечером в чешском Новом Месте начинается седьмой этап Кубка мира по биатлону. В четверг проведут только одну гонку. Мы сообщали, что Украина выставила сильнейший состав женский спринт на этапе Кубка мира в Чехии. Старт – в 18:35 по киевскому времени.

Перед этим соревнованием прошли чемпионат мира в Италии и чемпионат Европы в Беларуси. А вот этап Кубка мира в Новом Месте проведут без зрителей из-за опасности заражения коронавирусом. Перед стартом своими мыслями поделилась украинская олимпийская чемпионка Валентина Семеренко:

"Думаю, на очередном этапе Кубка мира все будет хорошо, поскольку чемпионат Европы прошел для нас, в принципе, неплохо. Там мы поднимались на пьедестал, а каждая медаль добавляет уверенности... В Чехии впервые будут соревнования без зрителей, потому даже не знаю, что сказать. Тяжело выразить свои ощущения по этому поводу. Скорее, это будет выглядеть как тренировка, но все же это проходит этап Кубка мира. Потому, надеюсь, все равно все состоится на высшем уровне. Достойных спортсменов – очень много, и придется бороться с ними, хоть болельщиков и не будет".

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Также Валя поведала о распределении девчат по стартовым группам в гонках: "Я всегда доверяю тренеру, а он уже смотрит, куда и кто. Обсуждает это с другими тренерами: какую спортсменку поставить в какую группу".

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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