Где смотреть женский спринт на Кубке мира в по биатлону в Контиолахти с нашими олимпийскими чемпионками

Сегодня продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Как мы вчера сообщали, Пидручный стал 19-м в спринте в Контиолахти. В пятницу, как и накануне, проведут одну гонку – женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Соревнования проходит без зрителей.
От Украины самую короткую дистанцию пробегут лучшие кадры – четверка олимпийских чемпионок и молодая надежда: Юлия Джима (№25), Анастасия Меркушина (№51), Вита Семеренко (№70), Елена Пидгрушная (№79) и Валентина Семеренко (№89). Всего же в заявочном листе значатся 97 спортсменок.
Напомним, девятый этап Кубка мира в Осло отменили из-за коронавируса.
На украинском телевидении биатлон традиционно показывает UA:Перший. Гонка начнется в 16:30, а прямая трансляция запланирована уже на 16:20. В субботу в Финляндии пройдут две гонки преследования – мужская и женская, где спортсмены стартуют по итогам спринта.
Читайте о том, что Пидручный не разделяет панику вокруг коронавируса.
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