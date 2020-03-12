Норвежец выиграл спринт, но француз приближается к победе в Кубке мира, а Пидручный – в ТОП-20

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринт на восьмом и последнем этапе Кубка мира в этом сезоне. Прошлогодний победитель общего зачета стал первым в финском Контиолахти, который закрывает соревновательный год. В календаре еще значился Холменколлен, однако финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за коронавируса. Лучший из украинцев – Дмитрий Пидручный сегодня попал в топ-20.

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Бе-младший без единого промаха прошел два огневых рубежа и, как всегда, был хорош ходом по дистанции. Его главный конкурент в борьбе за победу в Кубке мира француз Мартен Фуркад также безошибочно работал на огневых рубежах, но бежал медленнее и финишировал вторым. Тем не менее Мартен выиграв малый Хрустальный глобус в спринте и приблизился к большому – уже восьмому в карьере. Замкнул тройку еще один француз – открытие сезона Эмельен Жаклен.

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Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный с одним кругом штрафа финишировал на 19 месте – на такой же позиции он идет и в общем зачете. Артем Прима стрелял чисто, но ходом значительно уступил капитану сборной Украины и оказался 22-м. В пасьют также попал Руслан Ткаленко – 55 место.

Йоханес Бе и Мартен Фуркад / Фото: Reuters В тренде Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

14 марта у мужчин запланирована гонка преследования, если ее не отменят из-за угрозы коронавируса. Отметим, что организаторы этапа в Контиолахти уже пошли на беспрецедентные меры безопасности. Соревнования первого дня пршли без зрителей. Пресс-конференции отменили, а журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на один метр. После гонок будет проходить только цветочная церемония.

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