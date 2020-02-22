Где смотреть женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Список трансляций женской эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве

Сегодня на чемпионате мира по биатлону 2020 года, который проходит в Италии, пройдут женская и мужская эстафетные гонки. Женская эстафета стартует в 12:15. В прямой трансляции гонку покажут на телеканале UA: Первый. Женская эстафета онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

Женская команда выйдет на старт в таком составе:

7-1. Анастасия Меркушина

7-2. Юлия Джима

7-3. Вита Семеренко

7-4. Елена Пидгрушная

Норвегия является фаворитом женской эстафеты у букмекеров: коэффициент на их победу – 1.75. Следом за ними идет команда Германии (3.50) и Швеции (4.50). Украина с коэффициентом 6.00 занимает только седьмое место в списке фаворитов.

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Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.

А лидер мужской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуальнеую гонку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Смотрите нелепое падение Пидручного во время одной из предыдущих гонок:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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