Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Где смотреть женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

22 февраля, 11:58

Список трансляций женской эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве

Сегодня на чемпионате мира по биатлону 2020 года, который проходит в Италии, пройдут женская и мужская эстафетные гонки. Женская эстафета стартует в 12:15. В прямой трансляции гонку покажут на телеканале UA: Первый. Женская эстафета онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

Женская команда выйдет на старт в таком составе:

  • 7-1. Анастасия Меркушина
  • 7-2. Юлия Джима
  • 7-3. Вита Семеренко
  • 7-4. Елена Пидгрушная

Норвегия является фаворитом женской эстафеты у букмекеров: коэффициент на их победу – 1.75. Следом за ними идет команда Германии (3.50) и Швеции (4.50). Украина с коэффициентом 6.00 занимает только седьмое место в списке фаворитов.

Реклама

Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

А лидер мужской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуальнеую гонку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Смотрите нелепое падение Пидручного во время одной из предыдущих гонок:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Эстафета где смотреть чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследования
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследованияБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...