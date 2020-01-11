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Где смотреть зрелищные эстафетные гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе

11 января, 09:07

Сегодня пройдут сразу два старта - у мужчин и женщин

Сергей Семенов побежит эстафету

Сергей Семенов побежит эстафету

В субботу продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Сегодня в Тюрингии проведут классически эстафетные гонки. Как мы писали, сборная Украины определилась с составом на эстафеты.

Нужно надеяться, что погода серьезно не помешает участникам соревнований. Ведь в четверг женщины провели спринт в условиях сильного тумана. Тогда лучший результатом украинцев стало 16-е место Юлии Джимы. К слову, сегодня на эстафету 4х6 км выйдут Джима, Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Мужчинам же в пятницу сильно испортил дистанцию дождь. У "сине-желтых" выше других, на 15-м месте, финишировал Артем Прима. Сегодня, кроме него, эстафету 4х7,5 км побегут Артем Тищенко, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

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Женский старт начнется в 13:00, мужской – в 15:15. Обе гонки в прямом эфире покажет UA: Перший. Причем первая трансляция стартует уже в 12:50, а вторая – в 15:05. Интересно, что у представительниц прекрасного пола заявлены 23 команды, у сильного – 26.

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