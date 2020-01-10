"Прилетит только ночью": есть составы Украины на завтрашние эстафеты в Оберхофе

Пидручного, который недавно во второй раз стал отцом, готовят уже к масс-старту в воскресенье

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

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В субботу, 11 января, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдут две классические эстафеты – женская начнется в 13:00, мужская – 15:15. Ранее мы писали, что в день рождения Пидгрушной украинские биатлонистки не пробились в призеры спринта в тумане Оберхофа.

У мужчин в составе на эстафету не оказалось капитана команды ДмитрияПидручного, который только вернулся в расположение сборной после рождения ребенка и пропускал спринт. А побегут Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

"Думаю, нет смысла готовить Пидручного к эстафете – он прилетает сюда только сегодня ночью и правильнее будет провести с ним завтра тренировку, чтобы он был готов уже к масс-старту, – рассказал UA:Перший тренер украинской сборной Юрай Санитра. – Что-то в этом году условия очень тяжелые... Анси, а теперь Оберхоф... Я доволен выступлением в спринте Примы, который показал, что может спокойно бороться за топ-15. Тищенко очень порадовал сегодня. Сергей Семенов – первый старт в сезоне на этом уровне, ему нужно еще несколько гонок пробежать, чтобы почувствовать уверенность и словить нужную скорость. Дудченко сегодня не сработал на стрельбе".

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Тренерский штаб нашей сборной определился с составом и на женскую эстафету. По словам Владимира Махлаева, которые передает UA:Биатлон, завтра Украину представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

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