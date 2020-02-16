Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

"Горжусь словами братьев Бе о россиянине Логинове", – французский биатлонист Мартен Фуркад о допинге

16 февраля, 23:39

Ведущие биатлонисты мира считают, что Логинову не место на пьедестале

Фуркад солидарен с братьями Бе

Фуркад солидарен с братьями Бе / Фото: Reuters

На чемпионате мира по биатлону в Италии продолжают обсуждать не только перипетии гонок, но и медали россиянина Александра Логинова. Напомним, в субботу Логинов выиграл мужской спринт в Антхольце, а в воскресенье стал третьим в гонке преследования. Однако коллеги и журналисты продолжают вспоминать, что россиянин в 2014-2016 гг. отбывал дисквалификацию за употребление допинга.

Вчера знаменитый норвежец Тарьей Бе высказался о Логинове: "Жаль, что нельзя его убрать из итоговых результатов". Поддержал его и младший брат Йоханнес. А лидер Кубка мира Мартен Фуркад заявил, что вообще никак не общается с Александром:

"Если ты молчишь, не общаешься с другими ребятами и с прессой, говоришь по-русски на пресс-конференциях, хотя понимаешь английский, трудно вернуть доверие к себе. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений".

А в воскресенье Фуркад поддержал братьев Бе в их неприятии к россиянину и его прошлому:

В тренде
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц

"Я не очень волнуюсь за братьев Бе, они уже привыкли быть на виду. Теперь я невероятно горд ими. Я долго ощущал себя одиноким, когда высказывался об Александре Логинове. Я был доволен, когда услышал, что они говорят. Я в курсе, что они чувствуют и о чем думают, не сомневался в них никогда. Вчера они об этом говорили, а я нет. Поэтому должен повториться, что невероятно горд ими".

Напомним, Логинов женат на украинской биатлонистке Марии Кучовой.

Смотрите, как Дмитрий Пидручный упал во время спринтерской гонки чемпионата мира

Реклама

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон россиянин допинг Мартен Фуркад Александр Логинов Йоханнес Бе Тарьей Бе

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареиБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...