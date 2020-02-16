"Горжусь словами братьев Бе о россиянине Логинове", – французский биатлонист Мартен Фуркад о допинге

На чемпионате мира по биатлону в Италии продолжают обсуждать не только перипетии гонок, но и медали россиянина Александра Логинова. Напомним, в субботу Логинов выиграл мужской спринт в Антхольце, а в воскресенье стал третьим в гонке преследования. Однако коллеги и журналисты продолжают вспоминать, что россиянин в 2014-2016 гг. отбывал дисквалификацию за употребление допинга.
Вчера знаменитый норвежец Тарьей Бе высказался о Логинове: "Жаль, что нельзя его убрать из итоговых результатов". Поддержал его и младший брат Йоханнес. А лидер Кубка мира Мартен Фуркад заявил, что вообще никак не общается с Александром:
"Если ты молчишь, не общаешься с другими ребятами и с прессой, говоришь по-русски на пресс-конференциях, хотя понимаешь английский, трудно вернуть доверие к себе. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений".
А в воскресенье Фуркад поддержал братьев Бе в их неприятии к россиянину и его прошлому:
"Я не очень волнуюсь за братьев Бе, они уже привыкли быть на виду. Теперь я невероятно горд ими. Я долго ощущал себя одиноким, когда высказывался об Александре Логинове. Я был доволен, когда услышал, что они говорят. Я в курсе, что они чувствуют и о чем думают, не сомневался в них никогда. Вчера они об этом говорили, а я нет. Поэтому должен повториться, что невероятно горд ими".
Напомним, Логинов женат на украинской биатлонистке Марии Кучовой.
Смотрите, как Дмитрий Пидручный упал во время спринтерской гонки чемпионата мира
Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк