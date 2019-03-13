Индивидуальная гонка на чемпионате мира завершилась сенсацией, но без участия украинцев
Лидер сезона Йоханнес Бе снова остался без "золота" чемпионата мира
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Он прошел всю дистанцию без единого промаха и обогнал ближайшего преследователя более, чем на минуту. Второе место неожиданно занял болгарин Владимир Илиев, а трой ку призеров замкнул норвежец Тарьей Бе. А вот его брат – лидер сезона Йоханнес Бе – снова остался без "золота".
Украинцы сегодняшнюю гонку провалили, хотя выступали в экспериментальном составе. Лучший результат показал Виталий Труш – он с двумя промахами отстал от лидера на семь минут, финишировав 59-м.
Руслан Ткаленко и Сергей Семенов заработали шесть минут штрафа и финишировали в седьмом десятке. А Артем Тищенко допустил семь промахов, что вылилось в итоговое 83-е место.
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Арнд Пайффер (0+0+0+0) 52:42,4
2. Владимир Илиев (0+1+0+0) +1:08,7
3. Тарьей Бе (0+1+0+0) +1:09,1
...
59. Виталий Труш (0+1+1+0) +7:59,6
65. Руслан Ткаленко (0+3+0+3) +8:48,4
69. Сергей Семенов (2+1+0+3) +9:22,1
83. Артем Тищенко (1+2+1+3) +11:26,8
Накануне Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: Одно и то же – картофель и котлеты. Украинская биатлонистка готовилась к ЧМ со словенским тренером Урошем Велепцем.
Напомним, что на чемпионате мира наша сборная уже завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный.
"Сезон был сложный для всего мужского биатлона, но Дима вышел на новый уровень. Когда он выиграл, не мог поверить. А я в него верила. Знала, рано или поздно, когда он сам поверит в себя, будет "золото", – рассказала нам жена чемпиона мира Оля Полещикова.
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