Капитан сборной Украины по биатлону получил квартиру и съедет от родителей

У чемпиона мира Дмитрия Пидручного теперь есть сертификат от мэра

Чемпион мира 2019 года по биатлону Дмитрий Пидручный наконец-то получил от государства долгожданную квартиру. Жилье капитану сборной Украины дали в его родном Тернополе. На данный момент биатлонист вместе с женой и двумя детьми проживает в квартире, которая принадлежит его родителям. Ранее мы также сообщали, что коронавирус может оставить украинских биатлонистов без снега и выезда за границу.

"Сегодня по случаю празднованию дня города Тернополя из рук городского главы получил сертификат на квартиру! Спасибо всем, кто помог и посодействовал этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины", – написал Пидручный в своем Instagram.

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Напомним, что в марте известный борец и депутат Украины Жан Беленюк пообещал выбить для биатлониста Пидручного квартиру. И, судя по сертификату в руках Дмитрия, сдержал свое обещание.

Также недавно мы писали, что чемпион мира по биатлону ссорился с водителями в Киеве, рассказывая им правила дорожного движения.

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