Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Капитан сборной Украины по биатлону получил квартиру и съедет от родителей

29 августа, 11:53

Елена Павлова Елена Павлова

У чемпиона мира Дмитрия Пидручного теперь есть сертификат от мэра

Чемпион мира 2019 года по биатлону Дмитрий Пидручный наконец-то получил от государства долгожданную квартиру. Жилье капитану сборной Украины дали в его родном Тернополе. На данный момент биатлонист вместе с женой и двумя детьми проживает в квартире, которая принадлежит его родителям. Ранее мы также сообщали, что коронавирус может оставить украинских биатлонистов без снега и выезда за границу.

"Сегодня по случаю празднованию дня города Тернополя из рук городского главы получил сертификат на квартиру! Спасибо всем, кто помог и посодействовал этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины", – написал Пидручный в своем Instagram.

INSTAGRAM
Реклама

Напомним, что в марте известный борец и депутат Украины Жан Беленюк пообещал выбить для биатлониста Пидручного квартиру. И, судя по сертификату в руках Дмитрия, сдержал свое обещание.

Также недавно мы писали, что чемпион мира по биатлону ссорился с водителями в Киеве, рассказывая им правила дорожного движения.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

квартиры Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять