Коронавирус может оставить украинских биатлонистов без снега и выезда за границу

Главный тренер мужской и женской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, как команды начали подготовку к новому сезону и какие есть проблемы, связанных с пандемией коронавируса. Ранее украинский биатлонист устроил для семьи фотосессию в патриотическом наряде.

"Ясно, что сезон будет очень специфическим и будет отличаться от прошлого. Нам тяжело понять, что будет даже не через месяц, а через неделю, как будет развиваться ситуация. И поэтому проблематично делать какие-либо прогнозы по сборам или подготовке к ним. Сейчас мы провели уже три сбора в Сянках и точно продолжим здесь готовиться в сентябре. Относительно октября пока не знаю – буду невероятно счастливым, если сможем выехать на сбор в Рамзау, ведь надо на лыжах покататься, почувствовать снег. Если не позволят улететь в Австрию, будем дальше импровизировать, проводить подготовку в условиях, в которых позволят", – рассказал Санитра в интервью "Суспильне спорт".

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Кроме того, Юрай заметил, что вопрос перелета решается федерацией и министерством.

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

"Именно осенняя подготовка очень важна, это та часть процесса, которая сильно влияет на весь сезон. Все команды, которые могут, уже находятся на сборах в Австрии или других местах, поэтому для нас крайне важно уехать в октябре за границу на снег. Но уверен, что наша команда будет подготовлена к стартам в начале сезона. Сегодня вопрос нашего отъезда на зарубежный сбор решается на высшем уровне – этой проблемой занимаются и федерация биатлона Украины, и Министерство молодежи и спорта", – подытожил тренер.

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