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Вот это да! Сборной Украины по биатлону прилетело "золото" чемпионата Европы 5-летней давности

9 июля, 13:47

Олег Люлька Олег Люлька

Дмитрий Пидручный похвастался медалью высшей пробы, полученной после допинг-скандала россиян

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный у себя в Instagram-сторис поделился радостным известием – 28-летний уроженец Тернопольской области получил золотую медаль аж за чемпионат Европы 2015 года! Ранее мы писали, что Пидручный устроил в Киеве охоту на "лосей".

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Изначально эстафетную гонку на европейском первенстве пятилетней давности в Отепя выиграли россияне. Украинцы тогда финишировали вторыми с отставанием в 14 секунд. Однако позже, уличив россиян в махинациях с допингом, Международный союз биатлонистов (IBU) лишил их победы в той гонке, присудив "золото" украинцам. Теперь награды нашли своих героев – Пидручный получил свою золотую медаль ЧЕ-2015 посылкой от IBU.

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Отметим, что, наряду с Дмитрием Пидручным, золотых наград удостоились Артем Прима, Сергей Семенов и Артем Тищенко, также принимавшие участие в той эстафете-2015 в Финляндии.

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Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что лидер сборной Украины по биатлону собрался стать летчиком. Дмитрий Пидручный полон решимости освоить новую профессию.

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Смотрите, как Пидручный выигрывал чемпионат мира-2019

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Россия биатлон допинг Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону чемпионат Европы по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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