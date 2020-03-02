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Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат

2 марта, 10:45

Олимпийские игры, которые должны стартовать в Токио 24 июля, могут пройти без зрителей на трибунах

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут впервые в истории соревнований пройти без зрителей на трибунах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Напомним, ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр в Токио Кацура Эне заявила, что организаторы не планируют отменять или переносить Олимпиаду-2020.

Как сообщают британские медиа, возможен вариант, при котором олимпийские соревнования будут показаны только по телевидению, что позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные контракты с телеканалами. Именно такое решение рассматривается как альтернатива отмене или переносу Игр, которые должны пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

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Игры 2020 года пройдут в японской столице

Игры 2020 года пройдут в японской столице / Фото: AFP

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Отметим, что на данный момент на территории Японии выявлен 961 случай заражения коронавирусом, 12 человек скончались.

Напомним, что уже появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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