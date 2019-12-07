Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету, где Украина попытается сделать невозможное

7 декабря, 02:08

Норвегия собирается нанести ответный удар Франции, а Фуркад и компания - скинуть северян с трона

Йоханес Бе и Мартен Фуркад

Йоханес Бе и Мартен Фуркад / Фото: Reuters

Реклама

7 декабря, в субботу, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета, в которой сборная Норвегии намерена взять реванш у французов, которые оккупировали весь пьедестал индивидуальной гонки. Но нам, безусловно, хочется видеть с наградами и украинцев, тем более после серебряной медали Юлии Джимы в женской индивидуалке. Начало гонки – в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине ее покажет телеканал UA:Перший, а также Eurosport 1.

Мужская сборная Украины по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону / Фото: Укринформ

У Украины на первом этапе сегодня побежит Артем Тищенко, на втором – Артем Прима, на третьем – Руслан Ткаленко, и завершать эстафету у "сине-желтых" будет чемпион мира-2019 Дмитрий Пидручный. В среду капитан сборной Украины пробежал свою лучшую индивидуальную гонку, закрыв топ-20. В прошлом сезоне выступления мужской команды нельзя назвать очень успешными – было и непопадание в топ-15, и сход. Первый обнадеживающий результат был в январе в Рупольдинге – 7 место. Состав был почти такой же, только вместо Руслана Ткалекно выступал Сергей Семенов. А затем седьмой Украина была и в Кэнморе.


Nordic Focus

Как шли в прошлом сезоне

Королями эстафет в прошлом сезоне стали норвежцы, имея хороший резерв и реактивного Йоханнеса Бе. Но в этом сезоне, похоже, вернулся на прежние рельсы Мартен Фуркад, мужает молодежь "ле бле", так что французы обещают стать грозной силой. Хотя не стоит сбрасывать со счетов россиян, немцев, да и шведов тоже. .

Зачет мужских эстафет в сезоне-2018/2019

  1. Норвегия 270 очков
  2. Россия 236
  3. Германия 233
  4. Франция 226
  5. Австрия 208
  6. Швеция 202
  7. Чехия 194
  8. Италия 168
  9. Швейцария 151
  10. УКРАИНА 145

Читайте также: "Джима не готова к сезону. Многое еще болит": личный тренер Юлии Велепец – о "серебре" Кубка мира

Что говорили до гонки

Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра в интервью UA:БІАТЛОН: "Мы хотим найти оптимальный состав команды, чтобы определится с позициями к чемпионату мира в Антгольц-Антерсельве. Антон Дудченко и Тарас Лесюк пока не восстановились после трудного старта на 20 км. Поэтому мы решили, что состав эстафеты в Эстерсунде будет выглядеть так.

Начнет Артем Тищенко, ведь он хорошо пробежал одиночную смешанную эстафету и, если будет бежать так же, то я не переживаю за результат. Артем Прима будет вторым, потому что он – опытный спортсмен. На третьем этапе Руслан Ткаленко, который уже имеет опыт эстафеты в Эстерсунде. По финишеру Дмитрию Подручному – вопросов не возникало. Завтра прогнозируют погоду лучшую, чем была во время индивидуальной гонки. Если все покажут свой максимум, то будет хороший результат".

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе: "Не лучшее мое выступление в индивидуальной гонке, но все равно десятое место. Это был отличный день для сборной Франции. Сможет ли норвежская сборная нанести ответный удар в эстафете? Мы способны на это".

Что думают букмекеры

Аналитики контор считают, что практически равные шансы на победу у Франции – 2.15 и Норвегии – 2.20. Далее идет Россия – 8.0. Украина десятая в списке соискателей и ее победа пока выглядит невероятной – 200.0. Но ведь и в то, что на чемпионате мира Пидручный обойдет самого Бе-младшего, мало кто изначально верил.

Смотрите также, как женская сборная по биатлону показала лучший результат на этапе кубка мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Эстафета Мартен Фуркад сборная Украины по биатлону Йоханнес Бе Юрай Санитра Эстерсунд

Источники: Сегодня|Спорт , ФБУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезонаБиатлон
Где и когда смотреть сегодня женский спринт на Кубке мира по биатлону
Где и когда смотреть сегодня женский спринт на Кубке мира по биатлонуБиатлон
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020Биатлон
"В России не только плохие и негативные люди. Но допинг есть": провокационное заявление БрынзакаБиатлон
Героиня классики: Джима после столкновения принесла Украине первую медаль Кубка мира
Героиня классики: Джима после столкновения принесла Украине первую медаль Кубка мираБиатлон
Первая гонка биатлонного Кубка мира: смотреть одиночную смешанную эстафету на этапе в Остерсунде
Первая гонка биатлонного Кубка мира: смотреть одиночную смешанную эстафету на этапе в ОстерсундеБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...