Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету, где Украина попытается сделать невозможное

Йоханес Бе и Мартен Фуркад / Фото: Reuters

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7 декабря, в субботу, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета, в которой сборная Норвегии намерена взять реванш у французов, которые оккупировали весь пьедестал индивидуальной гонки. Но нам, безусловно, хочется видеть с наградами и украинцев, тем более после серебряной медали Юлии Джимы в женской индивидуалке. Начало гонки – в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине ее покажет телеканал UA:Перший, а также Eurosport 1.

Мужская сборная Украины по биатлону / Фото: Укринформ

У Украины на первом этапе сегодня побежит Артем Тищенко, на втором – Артем Прима, на третьем – Руслан Ткаленко, и завершать эстафету у "сине-желтых" будет чемпион мира-2019 Дмитрий Пидручный. В среду капитан сборной Украины пробежал свою лучшую индивидуальную гонку, закрыв топ-20. В прошлом сезоне выступления мужской команды нельзя назвать очень успешными – было и непопадание в топ-15, и сход. Первый обнадеживающий результат был в январе в Рупольдинге – 7 место. Состав был почти такой же, только вместо Руслана Ткалекно выступал Сергей Семенов. А затем седьмой Украина была и в Кэнморе.



Nordic Focus

Как шли в прошлом сезоне

Королями эстафет в прошлом сезоне стали норвежцы, имея хороший резерв и реактивного Йоханнеса Бе. Но в этом сезоне, похоже, вернулся на прежние рельсы Мартен Фуркад, мужает молодежь "ле бле", так что французы обещают стать грозной силой. Хотя не стоит сбрасывать со счетов россиян, немцев, да и шведов тоже. .

Зачет мужских эстафет в сезоне-2018/2019

Норвегия 270 очков Россия 236 Германия 233 Франция 226 Австрия 208 Швеция 202 Чехия 194 Италия 168 Швейцария 151 УКРАИНА 145

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Что говорили до гонки

Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра в интервью UA:БІАТЛОН: "Мы хотим найти оптимальный состав команды, чтобы определится с позициями к чемпионату мира в Антгольц-Антерсельве. Антон Дудченко и Тарас Лесюк пока не восстановились после трудного старта на 20 км. Поэтому мы решили, что состав эстафеты в Эстерсунде будет выглядеть так. Начнет Артем Тищенко, ведь он хорошо пробежал одиночную смешанную эстафету и, если будет бежать так же, то я не переживаю за результат. Артем Прима будет вторым, потому что он – опытный спортсмен. На третьем этапе Руслан Ткаленко, который уже имеет опыт эстафеты в Эстерсунде. По финишеру Дмитрию Подручному – вопросов не возникало. Завтра прогнозируют погоду лучшую, чем была во время индивидуальной гонки. Если все покажут свой максимум, то будет хороший результат".

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе: "Не лучшее мое выступление в индивидуальной гонке, но все равно десятое место. Это был отличный день для сборной Франции. Сможет ли норвежская сборная нанести ответный удар в эстафете? Мы способны на это".

Что думают букмекеры

Аналитики контор считают, что практически равные шансы на победу у Франции – 2.15 и Норвегии – 2.20. Далее идет Россия – 8.0. Украина десятая в списке соискателей и ее победа пока выглядит невероятной – 200.0. Но ведь и в то, что на чемпионате мира Пидручный обойдет самого Бе-младшего, мало кто изначально верил.

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