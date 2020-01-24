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Кубок мира по биатлону: где смотреть женскую индивидуальную гонку в измененной Поклюке

24 января, 12:41

В первой классике сезона украинка Юлия Джима завоевала "серебро"

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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Сегодня, 24 января, шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Словения Поклюке продолжит женская индивидуальная гонка на 15 км. Вчера мужскую классику выиграл Йоханнес Бе, а украинец Прима занял 18 место. Гонка начнется в 15:15 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине ее покажет UA:Перший.

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Напомним, что на этом этапе сборная Украины выступает без сестер Семеренко, которые уже начали целенаправленно готовиться к чемпионату мира в Италии, который стартует 13 февраля. Напомним, что в первой индивидуальной гонке нынешнего сезона второе место заняла украинка Юлия Джима. Она прошла без промахов все четыре огневых рубежа, но уступила ходом француженке Жюстин Бреза.

В этом году в Поклюке изменили трассу Кубка мира:

"Трассу в Словении поменяли. Трасса в общем хорошая, но есть коварные повороты. На четверке есть на 180 градусов поворот, где ты должен много работать. Но по этой погоде проблем не было", – поделился впечатлениями от трека украинец Артем Прима.

Кубок мира. Поклюка
Индивидуальная. Женщины (15:15)
4. Елена Пидгрушная
30. Юлия Джима
41. Дарья Блашко
78. Анастасия Меркушина
82. Юлия Журавок

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