Логинов пригласил всех пожить у него на соседней кровати: россиянин заверяет в своей "чистоте"

Александр Логинов / Фото: Reuters

Биатлонист Александр Логинов сегодня стал первым за 12 лет россиянином, который сумел выиграть спринт чемпионата мира. Однако в свое время он был на два года отстранен от биатлона за применения допинга, и мировая общественность до сих пор возмущена, что ему позволили вернуться и, естественно, не радуется успехам Александра. К тому же и некоторые соперники, и представители иностранных СМИ не уверены, что Логинов чист и сегодня.

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На пресс-конференции после своей победы россяинин выразил готовность поселить у себя дома любого спортсмена для контроля его допинг-тестов. На вопрос журналистки, почему общественность должна верить биатлонисту и сколько допинг-тестов он прошел, Александр ответил:

"Не скажу точно, но штук 12–16 прошел. Что касается доверия, мы, наконец, сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной – жена не поймет". В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова показала положительный результат и с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го он отбывал дисквалификацию. Ранее мы писали, что не позволило капитану сборной Украины завоевать медаль на чемпионате мира.

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