"Мне угрожали смертью русские и украинцы": норвежский биатлонист страдал из-за футболки с Путиным

Кристиансен пожаловался на болельщиков, которые писали ему и на почту

Ветле Шостад Кристиансен / Фото: Instagram

Двукратный чемпион мира 2019 года в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен признался, что получал смертельные угрозы от болельщиков из России и Украины. Ранее босс украинского биатлона рассказал об отношениях с Россией.

"Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни. Мы уже привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что в России. У нас тоже есть интернет-тролли", — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе подверглись нападкам и оскорблениям со стороны российских болельщиков после того, как раскритиковали победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

"Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял "золото", ранее был дисквалифицирован за допинг, – заявил разочарованный Тарьей. – По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую "бронзу" из-за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю "бронзу". Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь. Он отказывается от общения с норвежской прессой? Понимает, что будут не поздравительные, а куда более сложные вопросы". В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Но братья Бе достойно ответили российским болельщикам, отметив, что критика их мало задевает.

Смотрите также, как проходили поиски отца французских биатлонистов в Канаде

Реклама

В Канаде пропал отец французских биатлонистов Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама