Мужская эстафета: онлайн-трансляция чемпионата мира по биатлону

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве пройдет мужская эстафетная гонка. Старт гонки назначен на 15:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее женская сборная Украины завоевала бронзовые медали в эстафете чемпионата мира.
Где смотреть мужскую эстафетную гонку чемпионата мира
ОНЛАЙН МУЖСКОЙ ЭСТАФЕТЫ ЧМ-2020
- Первая стрельба лежа. Немцы норвежцы и французы справляются первыми, Прима тоже стрелял хорошо, хоть и с дополнительным патроном, и ушел шестым
- Старт! Последняя командная гонка чемпионата началась
Последние приготовления перед гонкой
Мужская команда выступит в таком составе:
- 9-1. Артем Прима
- 9-2. Сергей Семенов
- 9-3. Руслан Ткаленко
- 9-4. Дмитрий Пидручный
Пидручный пропустил предыдущую гонку из-за болей в спине, но к эстафете восстановился и готов помочь нашей команде побороться за медали.
К слову, накануне эстафетной гонки грянул громкий скандалю полиция провела обыски в отеле сборной России, в том числе в номере чемпиона мира Александра Логинова. По информации источника, все дело в том, что его тренер присутствует на ЧМ-2020 по чужой аккредитации, которую он получил якобы от Украины.
Букмекеры считают норвежцев фаворитами мужской гонки: коэффициент на победу Норвегии – 2.05. Немного им проигрывает Франция (2.10), а вот третий фаворит Германия существенно отстает от них (8.00). Шансы Украины на победу оценивается коэффициентом 51.00, а вот вариант с попаданием на пьедестал более вероятен (12.00).
Что касается медального зачета перед мужской эстафетной гонкой, то здесь лидирует Норвегия – они уже завоевали четыре золотых и по две серебряных и бронзовых медалей. Следом идут Франция (2-1-2) и Италия (2-1-0).
Смотрите нелепое падение Пидручного во время одной из предыдущих гонок:
Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону
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