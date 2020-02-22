Мужская эстафета: онлайн-трансляция чемпионата мира по биатлону

Текстовая трансляция мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве пройдет мужская эстафетная гонка. Старт гонки назначен на 15:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее женская сборная Украины завоевала бронзовые медали в эстафете чемпионата мира.

Где смотреть мужскую эстафетную гонку чемпионата мира

ОНЛАЙН МУЖСКОЙ ЭСТАФЕТЫ ЧМ-2020

Первая стрельба лежа. Немцы норвежцы и французы справляются первыми, Прима тоже стрелял хорошо, хоть и с дополнительным патроном, и ушел шестым

Немцы норвежцы и французы справляются первыми, Прима тоже стрелял хорошо, хоть и с дополнительным патроном, и ушел шестым Старт! Последняя командная гонка чемпионата началась

Последние приготовления перед гонкой

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Мужская команда выступит в таком составе:

9-1. Артем Прима

9-2. Сергей Семенов

9-3. Руслан Ткаленко

9-4. Дмитрий Пидручный

Пидручный пропустил предыдущую гонку из-за болей в спине, но к эстафете восстановился и готов помочь нашей команде побороться за медали.

К слову, накануне эстафетной гонки грянул громкий скандалю полиция провела обыски в отеле сборной России, в том числе в номере чемпиона мира Александра Логинова. По информации источника, все дело в том, что его тренер присутствует на ЧМ-2020 по чужой аккредитации, которую он получил якобы от Украины.

Букмекеры считают норвежцев фаворитами мужской гонки: коэффициент на победу Норвегии – 2.05. Немного им проигрывает Франция (2.10), а вот третий фаворит Германия существенно отстает от них (8.00). Шансы Украины на победу оценивается коэффициентом 51.00, а вот вариант с попаданием на пьедестал более вероятен (12.00).

Что касается медального зачета перед мужской эстафетной гонкой, то здесь лидирует Норвегия – они уже завоевали четыре золотых и по две серебряных и бронзовых медалей. Следом идут Франция (2-1-2) и Италия (2-1-0).

Смотрите нелепое падение Пидручного во время одной из предыдущих гонок:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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