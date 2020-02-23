Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону: где смотреть последнюю гонку турнира

Чемпионат мира по биатлону уже буквально на финишной прямой. Последняя стремительная гонка – мужской масс-старт – и мы скажем "Addio!" итальянской Антхольц-Антерсельве. На нашем сайте уже полным ходом идет онлайн масс-старта у мужчин, где за призы будут бороться и два украинца – прошлогодний чемпион мира в преследовании Дмитрий Пидручный и Артем Прима, который набрал приличную форму непосредственного под главный старт сезона.

Заключительная личная гонка итальянского чемпионата стартует в 16:00 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире ее покажет телеканал UA:Перший. Также трансляцию масс-старта в Украине можно смотреть по телеканалам Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5 и ресурсе UA:Біатлон. Ранее мы писали, что в женском масс-старте Пидгрушная заработала штраф и финишировала 24-й.

Мартен Фуркад и Емельен Жаклен / Фото: Reuters Реклама

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Две из трех личных мужских гонок в Антерсельве выиграли французы, но во всех были на подиуме. Плюс, за Фуркадом и компанией осталась классическая эстафета, что не может не нервировать и подстегивать норвежцев во главе с Йоханнесом Бе, у которого в Италии еще нет личных побед.

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