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Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону: где смотреть последнюю гонку турнира

23 февраля, 15:50

Список каналов, которые покажут, финальную борьбу Пидручного и Примы за медали

Чемпионат мира по биатлону уже буквально на финишной прямой. Последняя стремительная гонка – мужской масс-старт – и мы скажем "Addio!" итальянской Антхольц-Антерсельве. На нашем сайте уже полным ходом идет онлайн масс-старта у мужчин, где за призы будут бороться и два украинца – прошлогодний чемпион мира в преследовании Дмитрий Пидручный и Артем Прима, который набрал приличную форму непосредственного под главный старт сезона.

Заключительная личная гонка итальянского чемпионата стартует в 16:00 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире ее покажет телеканал UA:Перший. Также трансляцию масс-старта в Украине можно смотреть по телеканалам Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5 и ресурсе UA:Біатлон. Ранее мы писали, что в женском масс-старте Пидгрушная заработала штраф и финишировала 24-й.

Мартен Фуркад и Емельен Жаклен

Мартен Фуркад и Емельен Жаклен / Фото: Reuters

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Две из трех личных мужских гонок в Антерсельве выиграли французы, но во всех были на подиуме. Плюс, за Фуркадом и компанией осталась классическая эстафета, что не может не нервировать и подстегивать норвежцев во главе с Йоханнесом Бе, у которого в Италии еще нет личных побед.

Смотрите, как мужская сборная Украины заняла шестое место в эстафете на Кубке мира

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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Источник: Сегодня|Спорт

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