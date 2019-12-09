"Наказание России должно быть суровым": Фуркад из-за истории с допингом потерял две медали

Россия должна выступать в биатлоне, но в прошлом она совершила очень много ошибок

Мартен Фуркад / Фото: Reuters

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Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что сегодня на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства Россию накажут из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Помимо запрета на проведение международных соревнований, российских атлетов должны отстранить от выступлений на четыре года – кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу. Ранее мы писали, что WADA дала России шанс избежать отстранения от Олимпиады.

"Думаю, Россию накажут, — сказал NRK пятикратный олимпийский чемпион Фуркада. – Надеюсь, это повлечет за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за нее. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте. Все знают о моем отношении к допингу, я не могу обманывать. Думаю, Россия важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала поворотным моментом для меня. Еще одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила нужные данные. Нельзя поступить так и избежать наказания".

Ранее мы сообщали, что 145 россиян подвисли в воздухе.Всемирное антидопинговое агентство считает, что из-за манипуляций в Московской лаборатории невозможно установить нарушения антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, ранее подозревавшихся в использовании запрещенных препаратов.

Мы уже сообщали, что журналист призвал российских спортсменов подавать иски против России.

Смотрите также, как российских спортсменов отстранили от Олимпиады в Рио из-за допингового скандала

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