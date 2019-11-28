Журналист призвал российских спортсменов подавать иски против России из-за бездарной спецоперации

/ Фото: AFP

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Известный комментатор и журналист Василий Уткин, в эфире своей программы "Футбольный клуб" высказался по поводу санкций, которые наложили на Россию из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории, а также призвал российских спортсменов подавать иски против России.

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"Дисквалификация угрожает всему российскому спорту, и продлиться она может четыре года. Четыре года выступлений без флага, гимна — практически без государственной принадлежности — на крупнейших спортивных соревнованиях, – говорит Уткин. – Наверное, это крах той идеи, что спортсмены выступают за страну. Но самое главное, что в этом дискредитировано, — страна очень здорово подвела своих спортсменов. Они-то, возможно, ничего толком и не знали. Сейчас говорят о том, что, возможно, более перспективны иски не по поводу того, чтобы восстановить права России на международной арене в случае наступления самых строгих санкций, а иски со стороны спортсменов, потому что они лишаются права реализовывать свои возможности. На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что все, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов".

А напоследок журналист сделал замечание и госорганам, которые и толком не могут подделать данные: "Ну решили вы подтасовать эту базу данных. Но что это такое? Это спецоперация. Оказывается, вы не умеете делать спецоперации". Мы также уже писали, что Всемирное антидопинговое агентство предлагает отстранить Россию от двух Олимпиад.

Ранее мы сообщали, что в России пригрозили обыграть сборную Украины на Евро-2020. Комментатор Василий Уткин уже забыл про то, как россияне опозорились в матчах с Украиной 20 лет назад.

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