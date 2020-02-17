Пожаловался россиянам: президент Федерации биатлона рассказал о своих тренерах и о том, как его "теребят"

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

В эти дни в итальянской Антерсельве проходит мировой биатлонный форум. Пока что сборная Украины не завоевала ни одной медали, хотя Елена Пидгрушная стала четвертой в спринте чемпионата мира. Тем временем президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поговорил с российским журналистом сайта телеканала "Матч ТВ", ответил на много вопросов.

В частности руководитель пожаловался на отечественных тренеров:

"Качественных и эффективных мало. Тренер должен развиваться, обучаться, добывать информацию из интернета, быть на "ты" с медициной и спортивной наукой. Наши – больше по старинке: тренировку провел — и сериал смотреть. Я порой больше знаю про биатлон, чем они... Взять недавний сбор перед юниорским чемпионатом мира в Швейцарии. Высота в Тысовце 900 метров, трасса в Швейцарии — 1450. Как вы собираетесь выступать на пятый день на 0,5 км выше? Еле успел перебросить троих в Обертиллиах на такую же высоту, а те, кто был в Тысовце, разбежались только к концу соревнований, не успели пройти акклиматизацию. Это работа не президента федерации, а тренеров".

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Также журналист поинтересовался, не "теребят" ли Брынзака в Украине за то, что он неплохо относится к россиянам? На что тот сказал:

"Конечно, теребят. Но постепенно возникает понимание: люди ни при чем, политики завели их в эту ситуацию. Надо общаться на уровне спорта, культуры, нельзя превращаться в лютых врагов в обычной жизни. Немцы когда-то были фашистами и врагами, а сейчас все с удовольствием едут в Германию, потому что нам до них, как до небес. Обнимаются, дружат. У нас люди — и там люди. Это главнее политики. И лучше бы каждому своим делом заниматься".

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