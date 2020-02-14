"Ни четвертое, ни пятое место никому не нужно": Пидгрушная – об упущенной медали чемпионата мира

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала в первой личной гонке чемпионата мира в итальянском Антхольце. Тернопольская биатлонистка уже была первой в мире в этой скоротечной гонке в 2013 году, и вот семь лет спустя проиграла всего четыре секунды третьему месту, на котором расположилась чешка Люция Харватова.

"Ни четвертое, ни пятое место никому не нужно, грубо говоря. Конечно, хотелось медали. Этот единственный промах... Я даже знаю, где его сделала. Немного передержала на первом выстреле. На стойку шла и вспоминала вчерашнюю стрельбу Пидручного, Насти Меркушиной – думала, может надо тоже рискнуть, скорее отработать на огневом. Но когда начала стрельбу, поняла – нельзя! Нельзя еще дополнительные метры бежать. На финишном круге меня гнали, давали информацию, я пыталась еще добавить. После финиша поняла – сделала все, что смогла", – сказал после гонки Пидгрушная.

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Украинская биатлонистка отметила, что условия в Южном Тироле очень непростые:

"Сложно на высоте. Это будет тяжелый чемпионат мира. И это было видно по количеству промахов. Я не помню, на каком еще чемпионате так много спортсменок ошибались. И лидеры. Мало нулей для такой погоды. Хотя на пристрелке было легче, а потом и тени на мишенях начали смещаться, и порывы ветра появились, и горы, и ноги, и дыхание, и все вместе (смеется)! Поэтому так много промахов".

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