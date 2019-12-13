Пидручный обошел самого Фуркада в спринте в Хохфильцене, но до медали не дотянулся

Лидер сборной Украины совершил один промах - в стрельбе лежа - и стал девятым

Пидручный показал хороший ход

На одинаковых позициях в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня финишировали лучшие представители Украины в женской и мужской гонках. Как мы писали, Валентина Семеренко показала девятый результат. А через несколько часов на девятую позицию у мужчин взобрался Дмитрий Пидручный.

Наш чемпион мира совершил всего один промах. Как оказалось, фатальный выстрел Дима сделал еще на первом огневом рубеже, в стрельбе лежа. При этом тернополянин после первой стрельбы был лишь 57-м! Зато чистая вторая стрельба, "стойка", и быстрый ход позволили ему взлететь на итоговую девятую строчку протокола. Интересно, что сразу за украинцем расположился звездный француз Мартен Фуркад. Правда, он смазал дважды.

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Победителю, норвежцу Йоханнесу Бё, Пидручный проиграл 37,6 секунды. Фуркад отстал от Димы всего на 1,2 секунды. Кстати, триумфатор сделал один промах – на стрельбе стоя. "Серебро" завоевал француз Симон Дестьё (1 промах, + 7,8 сек.), "бронза" – у россиянина Логинова (0, +14,6 сек.).

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Обращает на себя внимание 27-е место при чистой стрельбе еще одного украинца – молодого Антона Дудченко. Другие наши сборники выступили следующим образом: Артем Прима – 60-й (3, + 2.10,6), Руслан Ткаленко – 68-й (3, +2.15,7), Артем Тищенко – 76-й (2, +2.34,6).

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