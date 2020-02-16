Пидгрушная после 13-го места рассказала, почему она не включила режим "через не могу"

По словам Елены, она приберегла силы для следующих гонок на ЧМ, видя, что в пасьюте медали не будет

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала о причинах неудачной гонки преследования на чемпионате мира в Италии, где она после четвертой строчки в спринте считалась претенденткой на медали, а заняла всего лишь 13-е место, допустив два промаха на первом и по одному на двух последних рубежах.

Елена Пидгрушная

"На первом рубеже у меня был ветер, я поправку сделала влево. А нужно было еще сделать вверх – получилось два промаха внизу, – посетовала олимпийская чемпионка-2014 Елена Пидгрушная. – Потом пришлось суетиться, догонять. Меня много обгоняли, потому что тогда уже пошла "толпа". Я пыталась дальше работать чисто. Но, опять же, хотелось побыстрее стрелять, потому что понимала, что это – секунды. За счет того, что пыталась быстрее, получились эти досадные промахи на стойке. Одним словом, гонка не задалась. В конце это не я немного исправила ситуацию. Это просто соперники позволили, потому что очень многие девушки стреляли плохо. И у нас все девушки по четыре промаха сделали. Не знаю, может, по сравнению с другими я и нормально провела гонку, но..."

"Боролась на финише, конечно, – добавила Елена Пидгрушная. – Я понимаю, что это чемпионат мира и здесь нужны медали в первую очередь. Но, опять-таки, есть общий зачет, потом выбор группы. Хочется и свой рейтинг личный держать, поэтому, когда я вижу, что есть возможность побороться и немного добавить на финише, конечно, я добавляю. Если бы это уже было через "не могу" – я бы этого не делала, потому что впереди еще много стартов. Поэтому я так: и добавляла, и немного держалась с запасом, чтобы лишний раз "не изворачиваться"

"Мы, честно, очень хотим порадовать Украину и стараемся, в каждой гонке стараемся, но не всегда все складывается. Но верим до последнего!" – подытожила Елена Пидгрушная

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Отметим, что на чемпионате мира-2020 по биатлону у наших женщин осталось участие в индивидуальной гонке (18 февраля), одиночной смешанной эстафете (20-го), классической эстафете (22-го) и масс-старте (23-го).

Напомним, перед стартом зимнего сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону.

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