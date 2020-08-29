Пленительная звезда биатлона теперь бесстрашно гоняет по бездорожью

Победительница Кубка мира не против экстремального отдыха

Победительница Кубка мира по биатлону-2019/2020 итальянская биатлонистка Доротея Вирер во время подготовки к новому сезону нашла время погонять по бездорожью. Видимо, за рулем на большой скорости Доро чувствует себя также уверенно, как и на лыжах с винтовкой. Ранее мы сообщали, что самая красивая биатлонистка озадачила фанатов фото с клубничкой.

Реклама

В своем Instagram призер Олимпийских игр опубликовала серию новых фотографий, где очаровательная Доротея, одетая в гоночный костюм и шлем, сначала стоит на фоне спортивной машины, а затем уже гоняет за рулем в облаке пыли.

Читайте также: "Дар Бога" в белоснежном купальнике: самая горячая биатлонистка вниз головой в райском месте

INSTAGRAM

Напомним, что Вирер – двукратный призер Олимпийских игр, трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачете.

Реклама Доротея Вирер / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что самая красивая биатлонистка мира на карантине вместо винтовки вооружилась ножом. Стрельбу по мишеням соблазнительной итальянской спортсменке Доротее Вирер заменила работа с мясом.

Также мы рассказывали, на каком неожиданном инструменте играет самая красивая биатлонистка во время карантина.

Доротея Вирер играет на гармошке Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама