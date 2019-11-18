Пока Россия под санкциями, нужно пользоваться: глава ФБУ о соревнованиях на биатлонном комплексе в Буковеле

Пока Россия под санкциями, у Украины есть возможность провести международные старты

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о комплексе, который строиться в Буковеле и когда он сможет принять ближайшие соревнования. Ранее мы писали, что Брынзак назвал состав сборной Украины на Кубок мира.

"По темпам строительства, то можно надеяться, что первая и вторая очереди будут закончены к концу следующего года, – отметил глава ФБУ. – Я говорю сейчас о сугубо соревновательных объектах – стрельбище, трассах, раздевалках. Потому что дальше есть в планах гостиница, админсооружения и прочее.



Стрельбище мы сделаем уже до конца зимы, чтобы в марте провести там второй этап взрослого чемпионата Украины. Сейчас уже на стрельбище построили пятиметровую бетонную стену, и сейчас ведем переговоры по поводу покупки установок для стрельбы . Это будут либо немецкие HoRa", либо финские Kurvinen. Сейчас занимаемся также освещением, поскольку трасса будет освещенной по всей длине, заказаны системы оснежения трассы".

Но ограничиваться только проведением чемпионатов Украины на территории комплекса в ФБУ не собираются. В планах и международные соревнования.

"Есть такие соревнования, за право проведения которых ведущие страны не очень бьются: те же летние чемпионаты мира, или зимние чемпионаты Европы. Или же юниорские чемпионаты мира и этапы юниорского Кубка IBU. Тем более, пока Россия под санкциями и не может проводить соревнования, а IBU нужны новые регионы, в том числе Восточная Европа".

Ранее мы рассказывали, как бежалось украинкам на Кубке Норвегии, и что на пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко.

Новый официальный сезон в биатлоне стартует уже 30 ноября в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

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