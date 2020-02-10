Украинские планы на мир: в какой форме Джима, кто бежит смешанную эстафету, а кому доверят спринт ЧМ

Последней на чемпионат мира по биатлону в Италии взяли Журавок

Юлия Джима и Елена Пидгрушная не смогли исправить ситуацию / Фото: biathlon.com.ua

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Уже на этой неделе стартует чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце, который пройдет с 13 по 23 февраля. Первыми гонками будут смешанная эстафета и спринты. Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников прокомментировал выбор состава на ЧМ, рассказав о подготовке к главному старту сезона и на что мы можем рассчитывать в Антерсельве.

"По итогам масс-старта на Кубке IBU решился вопрос запасного участника на чемпионате мира – это Юлия Журавок, – говорит тренер. – В масс-старте ей все удалось, кроме последнего выстрела. Мы приехали с большей высоты, поэтому Журавок следует плавно наращивать скорость, а не делать таких резких движений. На последнем километре в спринте ее "накрыло", причем Юля не понимала, почему все так резко произошло".

Валерий Лесников / Фото: biathlon.com.ua

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По словам Лесникова, украинская команда в Италии уже давненько и готовится вовсю:

"Мы приехали в Ливиньо 27 января. Несколькими днями позже к нам присоединились Вита Семеренко и Валентина Семеренко. Условия были хорошие. Отличное электронное стрельбище с теплыми кабинками для переодевания. Подготовка сестер Семеренко к мировому первенству отличалась от остальных наших биатлонисток. Они были в Рупольдинге на небольшой высоте и выполняли соответствующую работу. Те, кто стартовал в Поклюке, ничего не форсировали и плавно прошли акклиматизацию на высоте в горах. В конце сборов сделали специальную силовую работу с повышенным пульсом. Врач держал ситуацию под контролем".

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Наставник рассказал, что Юлия Джима провела сборы в Австрии вместе с мужской сборной Украины и командой Словении под руководством Уроша Велепеца: "У него своя программа. Вчера мы все встретились в Антхольце. Со здоровьем у Юли все нормально, никаких проблем нет и запланированную работу она выполнила в полной мере".

Рассказал Лесников и о том, кто побежит первые гонки: "Предварительно, в спринтерской гонке точно стартуют Вита Семеренко и Валентина Семеренко. На смешанную эстафету рассматриваем трех спортсменок: Настю Меркушину, Юлию Джиму и Елену Пидгрушную. Из них выберем двух. До классической эстафеты еще далеко. К тому времени состоится большинство гонок на чемпионате мира. Будем смотреть на физическое состояние наших биатлонисток, на то, как они будут работать на высоте в Антхольце".

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