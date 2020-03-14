Последние гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть прощальное преследование Фуркада

Все – биатлонный сезон на своем преждевременном финише. Сегодня на восьмом этапе в финском Контиолахти двумя гонками преследования завершиться Кубок мира. На 15 марта планировали супермикст и смешанную эстафету, и глава IBU Олле Далин выражал уверенность, что программа этапа завершится, но сборные Чехии, Словакии и Австрии решили покинуть этап уже после женского спринта, поэтому Кубок мира по биатлону закроют после преследования.

Мужчины сегодня выйдут на старт в 14:45, женщины – 16:45. В прямом эфире в Украине гонки покажет телеканал UA:Перший. Также видео будет идти на сайте IBU, UA:Біатлон, каналах Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ и Беларусь 5. Напомним, 12 марта стало известно, что финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за пандемии коронавируса. А гонки в Контиолахти проходят без зрителей.

Смотрите самые интересные моменты мужского спринта

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Скорее всего, отменили бы и сегодняшние пасьюты, если бы не было такой интриги в мужской гонке преследования – как раз там развернется финал борьбы за Кубок мира в общем зачете между прошлогодним №1 норвежцем Йоханнесом Бе и семикратным обладателем трофея, французом Мартеном Фуркадом. А Фуркад объявил, что завершает карьеру и для него это будет прощальная дистанция.

Преследование. Мужчины. 14:45

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия)

2. Мартен Фуркад (Франция) +21,1

3. Эмильен Жаклен (Франция) +22,3

19. Дмитрий Пидручный +1.14

22. Артем Прима +1.19

58. Руслан Ткаленко +2.23

Для женской сборной Украины сегодняшняя гонка – последний шанс подвинуть Россию с пятого места в Кубке Наций, которое дает возможность заявить шесть человек на гонку.

Преследование. Женщины (16:45)

1. Дениз Херрманн (Германия)

2. Франциска Пройсс (Германия) +20,1

3. Тирил Экхофф (Норвегия) +32,3

14. Валя Семеренко +1.04

30. Вита Семеренко +1.43

32. Анастасия Меркушина +1.45

53. Юлия Джима +2.13

57. Елена Пидгрушная +2.23

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